«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль немного снизился

В понедельник, 13 января, на межбанковском рынке российский рубль немного снизился.

Инвесторы и банки продолжили игнорировать санкционную информацию.

Рост цен на нефть на глобальном уровне рубль тоже пока не учитывает в котировках. Это может отразиться на ценах в положительную сторону с некоторой отсрочкой.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 14 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара укрепился на 79,35 коп., до 102,7081 руб. Курс евро снизился на 19,08 коп., до 104,8556 руб. Китайский юань расширился на 13,18 коп. до 13,8184 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань вырос до 13,8150 руб. (+0,69%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»