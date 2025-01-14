«Цифра брокер»: Сохраняется импульс к росту

Обзор российского рынка на 14 января

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Позитивные настроения сохраняются в начале новой недели. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,47% до 2866,11 п., индекс РТС прибавил 0,69%, повысившись до 879,08 п. В сегменте ОФЗ без изменений, индекс RGBI подрос на символические 0,09% на фоне умеренного ослабления рубля.

Фондовый рынок получает поддержку от позитивной динамики нефтяных котировок. Цены на нефть Brent в понедельник достигали 81,65 долл. США за баррель, хотя во вторник утром показывают небольшое снижение, опустившись ниже 81 долл. США за баррель. Тем не менее в рублях нефтяные цены остаются на максимумах с апреля прошлого года.

Новости, ожидания и торговые идеи. Газпром планирует сократить персонал центрального аппарата почти вдвое — с 4100 до 2500 человек. Это решение было инициировано из-за необходимости оптимизации структуры управления, устранения дублирующих функций и сокращения издержек, которые сейчас составляют около 50 млрд рублей в год. Сэкономленные средства предполагается направить на мотивацию оставшихся сотрудников, но в компании сомневаются, что это произойдет.

Параллельно планируется автоматизация процессов учета, планирования и контроля, а также бесшовный обмен информацией между подразделениями. К 15 февраля ожидается аудит задач и структуры всех подразделений, с дальнейшим переводом сотрудников в дочерние компании, если их квалификация соответствует требованиям. Однако вакансии в управленческих подразделениях дочерних обществ практически отсутствуют, а трудоустройство в производственные отделы маловероятно.

Эти меры считаются частью масштабной реорганизации управления Газпромом, необходимой для адаптации к текущей экономической ситуации. Официальный представитель компании подтвердил подлинность документа.

Акционеры CarMoney одобрили увеличение уставного капитала путем размещения 745 млн дополнительных акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, который ранее приобрел акции компании по цене 2,5 рубля за бумагу. Допэмиссия запланирована на второй квартал 2025 года, и невыкупленные акции будут погашены. Привлеченные средства направят на рост капитала CarMoney и развитие бизнеса группы. По словам гендиректора Анны Калугиной, докапитализация усилит стратегическое партнерство с ПСБ, позволит масштабировать бизнес и расширить продуктовую линейку.

Группа «МГКЛ» объявила предварительные результаты за 2024 год. Выручка компании увеличилась в 3,9 раза, достигнув 8,5 млрд рублей. Количество розничных клиентов выросло на 12%, составив более 227 тыс. человек, а портфель залоговых займов и товаров в ресейле увеличился на 73%, превысив 2 млрд рублей. Доля товаров, хранящихся более 90 дней, сократилась до 7%. Генеральный директор Алексей Лазутин отметил рекордные результаты, активное развитие ресейла, рост присутствия на рынке ломбардов и увеличение стоимости залогового имущества благодаря росту цен на золото. В первый год статуса публичной компании акционерная база выросла в четыре раза, достигнув 13 тыс. инвесторов.

Сегодня мы ждем консолидации на рынке, поскольку инвесторы будут ожидать данных по инфляции, которые будут опубликованы в среду.