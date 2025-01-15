Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций в основном рос Во вторник, 14 января, российский рынок акций в основном рос. К завершению сессии индекс МосБиржи расширился на 0,06% до 2867 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,07% до 879 пунктов. За последние две сессии рынок поднялся существенным образом и теперь нуждается в стабилизации. Спрос сохранился в бумагах «Юнипро» (+3,27%), КАМАЗа (+2,75%), ПИКа (+2.73%), ВТБ (+2,39%), «Русснефти» (+2,32%), МТС (+2,18%), «Газпромнефти» (+2,09%), «ФосАгро» (+2,03%), «МосБиржи» (+1,95%), «Аэрофлота» (+1,90%). Под влиянием продавьцов проторговались акции «Совкомфлота» (-2,81%), МКБ (-2,40%), «НоваБев» (-1,89%), «Роснефти» (-1,00%), «Фармсинтеза» (-0,62%), OZON (-0,57%). Индекс RGBI поднялся на 0,01% до 105,59 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



