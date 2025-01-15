«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций в основном рос

Во вторник, 14 января, российский рынок акций в основном рос.
К завершению сессии индекс МосБиржи расширился на 0,06% до 2867 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,07% до 879 пунктов.
За последние две сессии рынок поднялся существенным образом и теперь нуждается в стабилизации.
Спрос сохранился в бумагах «Юнипро» (+3,27%), КАМАЗа (+2,75%), ПИКа (+2.73%), ВТБ (+2,39%), «Русснефти» (+2,32%), МТС (+2,18%), «Газпромнефти» (+2,09%), «ФосАгро» (+2,03%), «МосБиржи» (+1,95%), «Аэрофлота» (+1,90%). Под влиянием продавьцов проторговались акции «Совкомфлота» (-2,81%), МКБ (-2,40%), «НоваБев» (-1,89%), «Роснефти» (-1,00%), «Фармсинтеза» (-0,62%), OZON (-0,57%).
Индекс RGBI поднялся на 0,01% до 105,59 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»