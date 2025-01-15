Комментарии

Туризм 2025, последние новости
Реконструкция причалов на паромной переправе на Ольхон обойдётся в 288 млн рублей
Синоптики рассказали, когда Байкал полностью замерзнет в 2025 году
«Можем удивить даже бывалых туристов»
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль начал слабеть

Во вторник, 14 января, на межбанковском рынке российский рубль начал слабеть.

Несколько дней банки и крупные инвесторы игнорировали внешний фон и санкционную повестку - но и на позитив в виде ралли нефтяных цен тоже не реагировали. Похоже, что пришло время реализовать все сразу.

Внутренних новостей, способных оказать влияние на траекторию рубля, пока нет.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 15 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 72,99 коп., до 103,4380 руб. Курс евро вырос на 139,37 коп., до 106,2493 руб. Китайский юань расширился на 13,02 коп. до 13,9486 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань укрепился до 13,9065 руб. (+0,64%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги