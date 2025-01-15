«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль начал слабеть

Во вторник, 14 января, на межбанковском рынке российский рубль начал слабеть.

Несколько дней банки и крупные инвесторы игнорировали внешний фон и санкционную повестку - но и на позитив в виде ралли нефтяных цен тоже не реагировали. Похоже, что пришло время реализовать все сразу.

Внутренних новостей, способных оказать влияние на траекторию рубля, пока нет.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 15 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 72,99 коп., до 103,4380 руб. Курс евро вырос на 139,37 коп., до 106,2493 руб. Китайский юань расширился на 13,02 коп. до 13,9486 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань укрепился до 13,9065 руб. (+0,64%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»