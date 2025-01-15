«Цифра брокер»: Не хватает поводов для роста

Рынок накануне. Рынок продолжает консолидироваться выше уровня поддержки 2800 п. по индексу МосБиржи в отсутствии драйверов для продолжения роста. Во вторник индекс МосБиржи отступил на 0,23% до 2859,51 п., индекс РТС просел на 0,93% до 870,87 п. на фоне умеренного укрепления рубля.

В отраслевом разрезе в аутсайдерах торгов оказался транспортный индекс, который потянули вниз акции Совкомфлота (FLOT 84,97 руб., -1,64%) из-за попадания 69 танкеров компании под новые санкции. Таким образом, порядка 90 судов компании теперь находятся под санкциями, что в значительной степени ухудшает положение дел для Совкомфлота и повышает риски потенциального отказа от выплаты дивидендов. Однако санкции оказали давление на весь танкерный рынок – порядка 65 танкеров остаются на рейде вблизи различных портов мира и не разгружаются, следует из данных отслеживания судов MarineTraffic и LSEG. Парализация танкеров молниеносно спровоцировала резкий рост стоимости фрахта. По данным Балтийской биржи, ставки на танкерные перевозки с Ближнего Востока в Китай взлетели на $10,7 тыс. Более высокие фрахтовые ставки в сочетании со слабым рублем могут оказать умеренную поддержку пострадавшему от санкций бизнесу Совкомфлота.

Новости, ожидания и торговые идеи. Пассажиропоток Аэрофлота (AFLT 61,56 руб., +1,75%) по итогам 2024 года составил 55,3 млн человек, что на 16,8% превышает показатель 2023 года. Рост объема перевозок наблюдался как на международных (на 32,7% до 12,7 млн), так и на внутренних (на 12,8% до 42,6 млн) линиях. Занятость кресел в прошлом году повысилась на 2,1 п. п., до 89,6%. Мы полагаем, что сильные операционные результаты позволят авиаперевозчику показать чистую прибыль по итогам 2024 года, что открывает возможность для выплаты дивидендов впервые с 2018 года. Тем менее ускоренный рост затрат и высокая база 2024 года могут привести к относительному ухудшению показателей компании в 2025 году.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи (MOEX 206,38 руб., +2,91%) в 2024 году вырос на 13,7% по сравнению с 2023 годом и составил 1490 трлн руб. благодаря росту оборотов на рынке акций (на 43%), денежном (на 27%) и срочном (на 24%) рынках. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы биржевой площадки, которая будет выигрывать за счет восстановления активности на фондовом рынке, продолжая при этом получать повышенные процентные доходы в условиях высоких ставок в экономике. По нашим оценкам, справедливая стоимость акций Московской биржи находится на уровне 260 руб.

Сегодня после закрытия основной сессии будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за декабрь. Если месячная оценка по инфляции сложится меньше, чем получалась по недельным данным, то рынок может получить новый импульс к росту и попытается преодолеть отметку в 2900 п. по индексу МосБиржи.