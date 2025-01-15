«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций понизился после двух дней уверенного роста

Во вторник, 14 января, российский рынок акций понизился после двух дней уверенного роста. Индекс МосБиржи сократился на 0,23% до 2859,51 пункта. Индекс РТС упал на 0,93% до 870,87 пунктов.

Объем торгов уменьшился до 107,2 млрд руб. Показатель снижается третью сессию подряд.

Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит умеренно негативной. Азиатские рынки попали в зону продаж, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США ограниченно подрастает. Баррель Brent опустился до $79,83. Золото остается возле $2670 за тройскую унцию. Серебро стабилизировалось около $29,74 за унцию. Евро/доллар поднялся к 1,0299.

Важные новости и отчетности дня:

«ЕвроТранс» закроет реестр для получения дивидендов;

акции «Астры» последний день торгуются с дивидендами;

инфляция в США в декабре;

инфляция в России в декабре и за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»