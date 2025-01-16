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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций оказался в «красной» зоне

В среду, 15 января, российский рынок акций оказался в «красной» зоне.

К завершению сессии индекс МосБиржи понизился на 0,53% до 2844 пунктов. Индекс РТС сократился на 0,54% до 866 пунктов. 

Под давлением провели сессию акции ММК (-3,29%), «Фармсинтеза» (-3,23%), МКБ (-3,10%), «СПБ Биржи» (-2,49%), НЛМК (-2,09%), «Северстали» (-1,95%), «Новатэка» (-1,94%) на фоне разговоров о возможном постепенном санкционном ограничении ЕС на поставки СПГ из РФ, OZON (-1,86%), «Абрау Дюрсо» (-1,84%). В плюсе оставались бумаги МКПАО «ВК» (+6,33%) с опорой на регистрацию выпуска акций «Скилбокс Холдинг», «Мечела» (+0,94%), «Русснефти» (+0,88%), «Мосэнерго» (+0,87%), ПИКа (+0,85%), «Полюс Золота» (+0,46%) в связи с ростом цен на золото, «Позитива» (+0,18%).

Индекс RGBI уменьшился на 0,26% до 105,31 пункта.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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