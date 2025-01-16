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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль снижался

В среду, 15 января, на межбанковском рынке российский рубль снижался.

Есть вероятность, что это сокращение является коррекционным к предыдущей волне роста курса национальной валюты.

Геополитика и цены на нефть пока не учтены в котировках - но в течение пары недель они тоже будут отражены в рыночной динамике.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 16 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 63,02 коп., до 102,8078 руб. Курс евро просел на 15,22 коп., до 106,0971 руб. Китайский юань снизился на 2,89 коп. до 13,9197 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань уменьшился до 13,9240 руб. (-0,10%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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