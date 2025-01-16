«Цифра брокер»: Оптимизм на вечерней сессии

Рынок накануне. Индекс МосБиржи на основных торгах в среду просел на 0,58% до 2842 п., тем не менее на вечерней сессии развернулся и показал рост на 1,49% после выхода данных о замедлении инфляции в декабре. Индекс RGBI опустился на 0,3%, постепенное снижение на рынке ОФЗ непрерывно продолжается с начала года.

Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года. Средневзвешенная цена размещения составила 79,1585% от номинала, что соответствует доходности 16,8% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 4,13 млрд руб. по номиналу при спросе на 10,14 млрд руб. по номиналу.

Рубль в среду слегка укрепился по отношению к юаню, на 0,26% на фоне позитивной динамики нефтяных котировок, которые ускорили рост. Опубликованная статистика по запасам нефти в США поддерживает текущий тренд на восстановление нефтяных котировок. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,96 млн барр. до 412,68 млн барр., тогда как эксперты ожидали снижения запасов нефти на 850 тыс. барр.

Россия, по данным ОПЕК, в декабре снизила добычу нефти на 6 тыс. б/с до 8,985 млн б/с, добывая на 7 тыс. б/с выше оговоренного уровня. В общем 19 стран в составе ОПЕК+ в декабре добывали вместе 35,163 млн б/с, что на 67 тыс. б/с меньше, чем в ноябре и на 285 тыс. б/с ниже запланированного в рамках обязательств уровня. Тем временем, мировой спрос на нефть в 2024 году вырос на 1,54 млн б/с и достиг 103,75 млн б/с; по итогам 2025 года он может увеличиться еще на 1,45 млн б/с до 105,2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК. Ожидается, что рост потребления в текущем году может быть подкреплен сильным спросом на авиаперевозки, а также устойчивым пробегом автотранспорта, в том числе в сегменте грузоперевозок и автопарка на дизтопливе.

Новости, ожидания и торговые идеи. Росстат опубликовал данные по инфляции за декабрь и полный 2024 год. Инфляция в России в декабре 2024 года составила 1,32% по сравнению с 1,43% в ноябре, что ниже ожиданий рынка. Консенсус-прогноз ведущих экономистов предполагал инфляцию в декабре на уровне 1,57%. В целом за 2024 год инфляция, составила 9,52% по сравнению с 7,42% в 2023 году, что выше официальных прогнозов. С учетом значительного роста процентных ставок и охлаждения активности в потребительском кредитовании в конце декабря, текущая жёсткая денежно-кредитная политика формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции. Если наметившаяся в декабре тенденция на замедление инфляции продолжится и в январе, можно будет избежать повышения ключевой ставки на заседании в феврале.