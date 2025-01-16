«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям

В среду, 15 января, российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям. Индекс МосБиржи опустился на 0,58% до 2842,96 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,03% до 871,13 пунктов.

Объем торгов упал до 77,5 млрд руб. Показатель уменьшается уже три дня.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сформировалась преимущественно благоприятной. Биржи Азии активно покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США направлен вверх. Баррель Brent укрепился до $82,23. Золото консолидируется после повышения рядом с $2696 за тройскую унцию. Серебро удерживается рядом с $30,62 за унцию. Евро/доллар сохраняется возле 1,0288.

Важные новости и отчетности дня:

«Астра» закроет реестр для получения дивидендов;

ТГК-2 проведет ГОСА;

Henderson опубликует данные за декабрь;

розничные продажи в США в декабре;

число требований на получение пособия по безработице за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»