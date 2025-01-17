«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вернулся к росту и преуспел в этом

В четверг, 16 января, российский рынок акций вернулся к росту и преуспел в этом.

К завершению сессии индекс МосБиржи укрепился на 2,32% до 2909 пунктов. Индекс РТС поднялся на 2,32% до 891 пункта.

Среди корпоративных событий обратили на себя внимание новости Henderson. Компания отчиталась за декабрь 2024 года по выручке - показатель поднялся на 28% г/г.

Фаворитами дня стало акции ОГК-2 (+9,35%), ЛСР (+7,19%), ПИКа (+5,64%), «М.Видео» (+5,21%), «Сургутнефтегаза» (+5,05%) в рамках отскока после предыдущей волны понижения, «Самолета» (+4,27%), «Фармсинтеза» (+3,96%), «Мечела» (+3,21%), «Абрау Дюрсо» (+3,21%), ВТБ (+2,73%). В «красной» зоне провели сессию бумаги «Аэрофлота» (-1,70%), «Новатэка» (-1,35%), «НоваБев» (-1,34%), «Сегежа» (-1,13%), ММК (-0,92%), БСП (-0,79%).

Индекс RGBI сократился на 0,02% до 105,24 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»