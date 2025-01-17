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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль двигался неактивно

В четверг, 16 января, на межбанковском рынке российский рубль двигался неактивно.

Инвесторы и банки быстро оценили вышедшие накануне ставленные по инфляции в России за 2024 год и первые две недели января 2025 года. Пока цифр слишком мало, чтобы на их основе строить ожидания по поводу будущих шагов ЦБ.

Новостная конъюнктура нейтральная, но внимание все так же привлекает санкционная повестка.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 17 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 43,16 коп., до 102,3762 руб. Курс евро уменьшился на 28,99 коп., до 105,8072 руб. Китайский юань понизился на 0,54 коп. до 13,9143 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань консолидируется около 13,9050 руб. (+0,02%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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