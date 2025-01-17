Комментарии

Туризм 2025, последние новости
Климатолог назвала главную причину отсутствия льда на юге Байкала
Красноярск обошел Иркутск по числу авиапассажиров в 2024 году
Пекин, Шанхай, Анталья, Владивосток со скидкой: S7 запустила распродажу авиабилетов
Все материалы сюжета

«Цифра брокер»: Индексы в плюсе с начала года

Обзор российского рынка на 17 января

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи вырос на 2,4%, индекс – РТС на 2,6%, в то время как индекс RGBI практически не изменился, снизившись на символические 0,05%. Индексы акций вышли в плюс с начала года. Индекс МосБиржи с начала года прибавляет 0,98%, индекс РТС растет на 0,29%. Установленный Банком России курс доллара США снизился до 102,37 руб. с 102,8 в среду, хотя фьючерс на доллар США на МосБирже показал противоположную динамику. Курс китайского юаня практически не изменился. Несмотря на санкции, поддержку валютному курсу оказывают высокие цены на нефть. Фьючерс на нефть Brent на МосБирже вырос вчера на 0,42% до 81,32 доллара за баррель. Цены на золото тоже растут, цена унции выросла на 1,18% до 2770 долларов. Цены на сырьевые товары продолжили повышаться, несмотря на новости о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС. Основным драйвером для нефтяных котировок остается ожидание сокращения предложения и сложности с поставками нефти потребителям на фоне недавних новых санкций против российской нефтяной отрасли.

Международные финансовые институты начинают публиковать предварительные прогнозы по росту российской экономики в 2025 году. Мировой банк прогнозирует дальнейший рост экономики, но замедление темпов роста до 1,6%. Эта оценке близка к базовому сценарию Банка России на 2025 год. По оценкам правительства России, темпы экономического роста в 2025 году составят 2,5-2,6%. Мы настроены более оптимистично, ожидая экономический рост на уровне 3%.

В лидерах роста в акциях оказались акции строительных компаний, ГК «Самолет» (SMLT 1105,7 руб., +6,24%) и ГК «ПИК» (PIKK 558,1 руб., +5,66%), а также снижавшиеся в предыдущие сессии акции Сургутнефтегаза (SNGS 25,05 руб., +4,59%). «Самолет» объявил об обратном выкупе облигаций, цена выкупа будет определена по итогам сбора заявок. Подорожали акции ВТБ (VTBR 84,56 руб., +2,5%), одной из самых недорогих российских компаний по прогнозному показателю P/E на 2024 год (PE 2,4). В лидерах снижения акции НОВАТЭКа (NVTK 990,2 руб., -1,75%).

Новости, ожидания и торговые идеи. Мы полагаем, что оптимизм на рынке сохранится в ближайшие дни. На следующей неделе в понедельник бразды правления в США официально перейдут к вновь избранному президенту. Будет интересно узнать о планах на международной арене нового лидера далекой страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги