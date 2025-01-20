«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций тянулся выше

Премаркет МосБиржи 20.01 УК «Альфа-Капитал»
В пятницу, 17 января, российский рынок акций тянулся выше. Индекс МосБиржи укрепился на 1,18% до 294552 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,14% до 906,03 пунктов.
Объем торгов вырос до 123,7 млрд руб.
Конъюнктура к сегодняшнему дню смотрится нейтральной. Биржи Азии в основном оставались в «зеленой» зоне, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США уверенно укрепляется. Баррель Brent сократился до $80,73. В фокусе внимания сохраняется ситуация на Ближнем Востоке и история с глобальными запасами сырья в США. Золото консолидируется около $2702 за тройскую унцию. Серебро удерживается рядом с $30,33 за унцию. Евро/доллар упал до 1,0271.
Важные новости и отчетности дня:
- «Яндекс» проведет ВОСА;
- инаугурация избранного президента США Дональда Трампа;
- рынки США закрыты по случаю Дня Мартина Лютера Кинга.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»