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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций тянулся выше Премаркет МосБиржи 20.01 УК «Альфа-Капитал» В пятницу, 17 января, российский рынок акций тянулся выше. Индекс МосБиржи укрепился на 1,18% до 294552 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,14% до 906,03 пунктов. Объем торгов вырос до 123,7 млрд руб. Конъюнктура к сегодняшнему дню смотрится нейтральной. Биржи Азии в основном оставались в «зеленой» зоне, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США уверенно укрепляется. Баррель Brent сократился до $80,73. В фокусе внимания сохраняется ситуация на Ближнем Востоке и история с глобальными запасами сырья в США. Золото консолидируется около $2702 за тройскую унцию. Серебро удерживается рядом с $30,33 за унцию. Евро/доллар упал до 1,0271. Важные новости и отчетности дня: «Яндекс» проведет ВОСА;

инаугурация избранного президента США Дональда Трампа;

рынки США закрыты по случаю Дня Мартина Лютера Кинга. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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