«Цифра брокер»: Импульс к росту усиливается

Рынок накануне. Восстановление набирает обороты. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,18% до 2945,52 п., индекс РТС прибавил 1,14%, повысившись до 906,03 п. За прошедшую неделю оба индекса показали рост на 4,48% каждый. Тем не менее в сегменте облигаций наблюдается обратная реакция, индекс RGBI опустился за неделю на 6,67%.

Поддержку фондовым индексам оказывает в том числе благоприятная динамика нефтяных котировок. Хотя в пятницу котировки Brent показали снижение в пределах одного процента, по итогам недели цены на нефть выросли на 1,37%. На этом фоне котировки нефти Urals остаются на максимумах с октября 2024 года и в рублях достигают примерно 8200 руб. за баррель, что благоприятно для российского нефтяного сектора и фондового рынка в целом.

Сбербанк в пятницу опубликовал результаты по РПБУ за декабрь, которые отражают сокращение розничного кредитования банка на 0,1% по сравнению с ноябрем. Сопоставимыми темпами в ноябре сократился и портфель корпоративных кредитов банка. Данные о замедлении темпов роста кредитования от крупнейшего представителя отрасли могли добавить оптимизма инвесторам. Ранее Банк России отмечал, что высокая кредитная активность остается одной из предпосылок для сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Таким образом, потенциальное сокращение кредитной активности позволяет надеяться на сохранении ключевой ставки на прежнем уровне на заседании в ноябре, что само по себе позитивно для фондовых индексов.

С другой стороны, небольшое повышение доходности ОФЗ может сдерживать потенциал дальнейшего восстановления фондовых индексов. За прошедшую неделю доходности облигаций повысились на 18-30 б. п. на отрезке кривой от двух до десяти лет. Опережающий рост показали доходности на ближнем отрезке кривой. Тем не менее спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ повысился незначительно за неделю, на 12 б. п., поэтому некоторое повышение доходности ОФЗ может сдерживать, но вряд ли помешает восстановлению фондовых индексов.

Новости, ожидания и торговые идеи. На этой неделе внимание инвесторов привлекут данные по недельной инфляции от Росстата. В целом на рынке сохраняются позитивные настроения, индекс МосБиржи восстановился от минимумов декабря почти на 24%. Восстановление от декабрьских минимумов более чем на 20% с технической точки зрения можно рассматривать в качестве признака завершения спада и разворота на фондовом рынке. Кроме того, индекс МосБиржи превысил сопротивление в виде 200-дневной линии скользящего среднего, которая проходит в области 2900 п., и при прочих равных может продолжить восстанавливаться в направлении 3000 п.