«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций умеренно поднялся

В понедельник, 20 января, российский рынок акций умеренно поднялся.

К завершению сессии индекс МосБиржи укрепился на 0,03% до 2946 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,05% до 905 пунктов.

День складывался волатильно: в первой половине сессии рынок откатился ниже, во второй - пробовал подняться, но ближе к закрытию торгов энтузиазм угас.

В плюсе провели сессию бумаги «Сургутнефтегаза» (+6,81%) в рамках отскока после объявленых санкций, «Сегежа» (+4,68%), «Русснефти» (+4,11%) с опорой в виде технического сигнала, МКБ (+2,66%), «Распадской» (+2,42%), БСП (+1,70%), «Самолета» (+1,69%), МТС (+1,56%), «Татнефти» (+1,34%). В «красной» зоне оказались в начале недели акции «Системы» (-2,53%), ЛСР (-2,19%), «Соллерса» (-1,95%), ЭН+Груп (-1,88%), ОГК-2 (-1,82%), «Фармсинтеза» (-1,72%), «Алроса» (-1,70%), ДВМП (-1,61%), «Роснефти» (-1,57%).

Индекс RGBI вырос на 0,16% до 104,95 пункта.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»