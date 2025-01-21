Комментарии

Туризм 2025, последние новости
Аэрофлот разгоняет Красноярск: пассажиропоток взлетел на 38%
Гиды и экскурсоводы не спешат проходить аттестацию
Туры на Байкал подорожали за год на 15%
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль двигался разнонаправленно

В понедельник, 20 января, на межбанковском рынке российский рубль двигался разнонаправленно.

Банки и крупные инвесторы спокойно ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Некоторые рыночные участники рассчитывают на локальное потепление отношений между Россией и США, но курс рубля явно не переоценивает эту историю.

В его пользу сейчас работает стартовавший налоговый период в РФ.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 21 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 45,58 коп., до 101,9579 руб. Курс евро вырос на 18,48 коп., до 105,0457 руб. Китайский юань понизился на 10,36 коп. до 13,8302 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань сократился к 13,8220 руб. (-0,35%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги