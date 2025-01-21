«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль двигался разнонаправленно

В понедельник, 20 января, на межбанковском рынке российский рубль двигался разнонаправленно.

Банки и крупные инвесторы спокойно ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Некоторые рыночные участники рассчитывают на локальное потепление отношений между Россией и США, но курс рубля явно не переоценивает эту историю.

В его пользу сейчас работает стартовавший налоговый период в РФ.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 21 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 45,58 коп., до 101,9579 руб. Курс евро вырос на 18,48 коп., до 105,0457 руб. Китайский юань понизился на 10,36 коп. до 13,8302 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань сократился к 13,8220 руб. (-0,35%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»