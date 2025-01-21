«Цифра брокер»: Рынок выдерживает паузу

Рынок накануне. Индекс МосБиржи на торгах в понедельник потерял 0,54%, на вечерней сессии снижение продолжилось на фоне инаугурации Трампа. В сегменте суверенного долга сдержанный оптимизм, индекс RGBI показал положительную динамику, прибавив за день 0,15%. Рубль немного укрепился, повысившись относительно китайского юаня на 0,34% в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января.

Котировки Brent консолидируются третью торговую сессию подряд и во вторник утром торгуются ниже 80 долларов США за баррель. Участники рынка, не исключают, что после инаугурации Трамп может применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе и приступить к стимулированию производства энергоресурсов внутри США. Вдобавок к этому могут быть введены повышенные пошлины крупным торговым партнёрам, что может отразиться на спросе на нефть.

Федеральный бюджет России в 2024 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП, хотя доходы бюджета в 2024 году составили 36,7 трлн руб., на 26% превысив доходы предыдущего года. Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн руб., или 0,9% ВВП. Дополнительные расходы бюджета – одна из основных причин укоренившейся инфляции.

В понедельник Банк России напомнил, что поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к целевому ориентиру. Большинство показателей устойчивого ценового давления повысились к предыдущему месяцу. Это свидетельствует о том, что расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска. По обновлённым прогнозам Банка России, инфляция вернётся к цели 4% в 2026 году.

Новости, ожидания и торговые идеи. Одними из главных аутсайдеров, несмотря на общую позитивную динамику на рынке, стали акции угольных компаний, Мечела (MLTR 109,45 руб., -2,80%) и Распадской (RASP 263,8 руб., -0,13%). Китай, крупнейший в мире импортер угля, в 2024 году закупил меньше российского угля, увеличив при этом закупки у других ключевых поставщиков, в первую очередь у Австралии, в рекордный год по импорту угля. На это указывают опубликованные данные таможни Китая. Кроме того, мировые цены на уголь снизились в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, и угольная промышленность России сталкивается с более высокими производственными затратами, чем у конкурентов. Ситуация усугубляется санкциями и ограниченной пропускной способностью железных дорог, из-за чего приоритет отдаётся перевозке более ценных грузов, а не угля. Высокая ключевая ставка неблагоприятно отражается на показателях угольных компаний, учитывая их высокую долговую нагрузку. У Мечела вся выручка по EBITDA уходит на погашение только процентов по долгу. Таким образом, на данном этапе мы не относим акции угольных компаний к привлекательным инвестиционным объектам на российском рынке акций.