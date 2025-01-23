«Цифра брокер»: Покупатели сохраняют инициативу

Покупатели сохраняют инициативу

Обзор российского рынка на 23 января

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рынок консолидируется на уровнях немногим ниже 3000 п. по индексу МосБиржи. По итогам торгов в среду индекс МосБиржи вырос на 1,29% до отметки 2972,62 п., индекс РТС вырос на 2,99% до 952,82 п. на фоне укрепления рубля.

Банк России выпустил письмо с рекомендациями по увеличению акционерной стоимости компаний. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году довести капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП, что требует удвоения капитализации акций на Московской бирже. Этого можно достичь за счет новых IPO (например, Сибур и Дом.РФ) и повышения капитализации уже торгующихся компаний. Регулятор рекомендует улучшить раскрытие информации: компании должны раскрывать стратегии повышения стоимости, планы по M&A, финансовую отчетность и корпоративные действия. Такое повышение прозрачности укрепляет доверие инвесторов и акционеров, что является позитивным сигналом для рынка в глобальном контексте. Регулятор также советует компаниям повышать TSR (Total Shareholder Return) через рост EBITDA, мультипликаторов или использование FCF для погашения долга, выкупа акций или дивидендов. Хотя рекомендации пока носят необязательный характер, их реализация может создать условия для долгосрочного роста на фондовом рынке.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Банк Санкт-Петербург» (BSPB 377,01 RUB +0,51%) опубликовал предварительные результаты за 2024 год по РСБУ. Чистая прибыль выросла на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 53 млрд руб., а рентабельность капитала составила 28%. Основными драйверами роста стали увеличение чистого процентного дохода на 38% до 70 млрд руб. и рост чистого дохода от операций на финансовых рынках на 11% до 11 млрд руб. ROE составил более 28%. Менеджмент объявил, что окончательные результаты по РСБУ будут опубликованы в середине февраля, а отчетность по МСФО — в начале марта. Дивиденды за второе полугодие 2024 года ожидаются в размере 26 руб. на одну акцию (дивидендная доходность около 7%).

Продажи недвижимости АПРИ (APRI 11,826 RUB +4,77%) в 2024 году выросли на 14,4%, достигнув 18 млрд руб. при росте средней цены за один кв. м. на 27,3% до 125,6 тыс. руб. Объем ввода в эксплуатацию удвоился за год, достигнув 214 тыс. кв. м., хотя доля ипотечных сделок снизилась до 60%. Основными драйверами стали рост цен и объемов ввода, поддержанный льготной ипотекой в первой половине года. Однако из-за высокой ключевой ставки (21%) и роста себестоимости не ожидается значительного улучшения финансовых результатов в 2024 и 2025 годах.