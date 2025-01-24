Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций ушел в минус В четверг, 23 января, российский рынок акций ушел в минус. К завершению сессии индекс МосБиржи понизился на 1,45% до 2929 пунктов. Индекс РТС упал на 2,26% до 931 пункта. Инфляционные данные Росстата за прошлую неделю обнулили весь энтузиазм рынка. Годовой показатель поднялся выше 10%, что расстроило инвесторов - вряд ли такие цифры понравится и Центробанку, который в феврале будет решать вопрос с ключевой ставкой. Подавлением оказались акции ОГК-2 (-3,494%), «Фармсинтеза» (-3,21%), «Позитива» (-2,81%), НЛМК (-2,12%), «Алроса» (-2,11%), «Ростелекома» (-1,95%), МТС (-1,95%), «Интер РАО» (-1,34%), «Русала» (-1,19%), МКБ (-1,16%). В положительной области удалось остаться бумагам ПИКа (+3,48%), «М.Видео» (+2,65%), «Мосэнерго» (+2,37%), «Полюс Золота» (+2,14%), «Самолета» (+1,97%), «Распадской» (+1,89%), «Совкомфлота» (+1,66%), «ФосАгро» (+1,57%). Индекс RGBI опустился на 0,12% до 104,59 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



