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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль укреплялся основную часть сессии, но к вечеру все-таки снизился

В четверг, 23 января, на межбанковском рынке российский рубль укреплялся основную часть сессии, но к вечеру все-таки снизился.

Инфляционные ожидания начинают учитываться в перспективах рубля по мере того, как налоговый фактор оказал всю возможную поддержку российской валюте.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 24 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара увеличился на 81,74 коп., до 99,0978 руб. Курс евро поднялся на 41,93 коп., до 103,6612 руб. Китайский юань вырос на 3,43 коп. до 13,5786 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань расширился до 13,5670 руб. (+0,19%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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