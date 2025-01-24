«Альфа-Капитал»: Индекс МосБиржи упал на 1,56% до 2926,10 пунктов

В четверг, 23 января, российский рынок акций понизился. Индекс МосБиржи упал на 1,56% до 2926,10 пунктов. Индекс РТС сократился на 2,38% до 930,18 пунктов.
Объем торгов уменьшился до 81,8 млрд руб.
Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит благоприятной. Биржи Азии оставались в прекрасном настроении, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США обновляет рекорды и стремится выше. Индекс S&P 500 как индикатор рыночного настроя демонстрирует оптимизм. Баррель Brent остановил падение около $78,24. Золото подорожало до $2771 за тройскую унцию. Серебро растет осторожнее и достигает $30,71 за унцию. Евро/доллар поднимается до 1,0438.
Важные новости и отчетности дня:
- акции «ИКС 5» будут допущены к вечерним торгам на Мосбирже;
- индекс деловой активности в промышленности США от Markit в январе;
- предварительное значение индекса потребительского доверия от университета Мичигана в США в январе.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»