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«Альфа-Капитал»: Индекс МосБиржи упал на 1,56% до 2926,10 пунктов В четверг, 23 января, российский рынок акций понизился. Индекс МосБиржи упал на 1,56% до 2926,10 пунктов. Индекс РТС сократился на 2,38% до 930,18 пунктов. Объем торгов уменьшился до 81,8 млрд руб. Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит благоприятной. Биржи Азии оставались в прекрасном настроении, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США обновляет рекорды и стремится выше. Индекс S&P 500 как индикатор рыночного настроя демонстрирует оптимизм. Баррель Brent остановил падение около $78,24. Золото подорожало до $2771 за тройскую унцию. Серебро растет осторожнее и достигает $30,71 за унцию. Евро/доллар поднимается до 1,0438. Важные новости и отчетности дня: акции «ИКС 5» будут допущены к вечерним торгам на Мосбирже;

индекс деловой активности в промышленности США от Markit в январе;

предварительное значение индекса потребительского доверия от университета Мичигана в США в январе. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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