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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций снова вырос

В пятницу, 24 января, российский рынок акций снова вырос. Индекс МосБиржи укрепился на 0,75% до 2947,94 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,60% до 945,07 пунктов.

Объем торгов расширился до 81,8 млрд руб. Это почти в полтора раза выше, чем на минувших торгах.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась минорной. Азиатские рынки двигались смешанно, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США снижается. После обновления американскими индексами рекордных пиков пришло время коррекции. Баррель Brent вернулся к падению и ушел к $77,57. Золото просело в цене до $2756 за тройскую унцию. Серебро подешевело до $30,18 за унцию. Евро/доллар вырос до 1,0461.

Важные новости и отчетности дня:

  • X5 представит операционные результаты за 2024 год;
  • «Норильский никель» выпустит итоги производственной активности за 2024 год;
  • продажи новых домов в США в декабре.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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