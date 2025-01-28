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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций оказался в «красной» зоне

В понедельник, 27 января, российский рынок акций оказался в «красной» зоне.

К завершению сессии индекс МосБиржи упал на 1,55% до 2902 пунктов. Индекс РТС провалился на 1,54% до 930 пунктов. 

Внешний фон держит инвесторов в напряжении. В ближайшее время ЕС должен обсудить очередной пакет антироссийских мер и возможности использования замороженных активов России.

Из корпоративных событий обратил на себя внимание «Норильский никель», который отчитался по операционным данным за IV квартал 2025 года.

Лидерами распродажи стали акции «Распадской» (-3,92%), ВТБ (-3,76%), «Сургутнефтегаза» (-3,51%), «Роснефти» (-2,98%), «Мечела» (-2,74%), «Абрау Дюрсо» (-2,70%), НЛМК (-2,66%), «Русала» (-2,61%). В положительной области удалось сохраниться бумагам «НоваБев» (+0,60%), «Алроса» (+0,22%), ЭН+Груп (+0,19%), НМТП (+0,16%), «Позитива» (+0,07%).

Индекс RGBI уменьшился на 0,48% до 104,02 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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