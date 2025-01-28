«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль двигался разнонаправленно

В понедельник, 27 января, на межбанковском рынке российский рубль двигался разнонаправленно.

Первая половина сессии складывалась для рубля удачно, но во второй внешний фон и вероятность новых геополитических осложнений вышли на первый план. К тому же спрос на рубли утихает по мере того, как идут пиковые даты выплат по налогам и сборам в России.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 28 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 113,16 коп., до 97,1320 руб. Курс евро уменьшился на 44,10 коп., до 102,7460 руб. Китайский юань сократился на 12,95 коп. до 13,3806 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань отошел вниз до 13,3950 руб. (-0,55%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»