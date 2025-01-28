Комментарии

Туризм 2025, последние новости
Фестиваль «Зимниада» пройдет на Байкале: состоятся забег в купальниках и гонки на собаках
Площадка БЦБК в Иркутской области может войти в проект «Пять морей и озеро Байкал»
Около 60% номеров в гостиницах на Байкале на летний сезон уже забронированы
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль двигался разнонаправленно

В понедельник, 27 января, на межбанковском рынке российский рубль двигался разнонаправленно.

Первая половина сессии складывалась для рубля удачно, но во второй внешний фон и вероятность новых геополитических осложнений вышли на первый план. К тому же спрос на рубли утихает по мере того, как идут пиковые даты выплат по налогам и сборам в России.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 28 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 113,16 коп., до 97,1320 руб. Курс евро уменьшился на 44,10 коп., до 102,7460 руб. Китайский юань сократился на 12,95 коп. до 13,3806 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань отошел вниз до 13,3950 руб. (-0,55%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Нефтяной рынок под давлением: санкции и спрос меняют прогнозы на 2025 год
Рынок акций 2025: где искать прибыль в условиях жесткой ДКП?
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги