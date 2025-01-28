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ЕвроТранс в восьмой раз выпускает ЦФА на платформе А-Токен

ЕвроТранс в восьмой раз выпускает ЦФА на платформе А-Токен ПАО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА), один из крупнейших независимых топливных операторов в Московском регионе с более чем 27-летним опытом, объявляет о начале сбора заявок на очередной выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).

Выпуски представлены в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью. Это вид ЦФА, где владелец ЦФА получает фиксированный доход в виде выплат от эмитента. В дату погашения ЦФА инвестору возвращается начальная стоимость ЦФА. Начало сбора заявок запланировано на 24 января 2025 года в 09:00 по московскому времени, а завершение — 31 января 2025 года в 15:00 по московскому времени.

ЦФА предполагает фиксированную процентную ставку в 26,5% годовых с ежемесячными выплатами доходов для инвесторов. Срок обращения цифровых финансовых активов составит 10 месяцев, а дата погашения — 28 ноября 2025 года.

ЕвроТранс уже в восьмой раз выходит на рынок ЦФА, демонстрируя устойчивый рост. По предварительным данным за 2024 год, выручка компании достигла 170 миллиардов рублей, а EBITDA — 16 миллиардов рублей. Эти показатели отражают стабильную и успешную работу бизнеса. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ЕвроТранс» на уровне А-(RU), прогноз — «стабильный».

Как системообразующее предприятие, ПАО «ЕвроТранс» продолжает развивать свои активы, которые включают в себя 56 автозаправочных комплексов под брендом «ТРАССА», 40 быстрых (150 + кВт) ЭЗС, а также Нефтебазу, Фабрику-Кухню и Завод по производству незамерзающей жидкости.

«Это уже восьмое размещение цифровых финансовых активов ПАО «ЕвроТранс», и для нас револьверность выпусков является важным показателем доверия эмитентов. Российские компании все активнее обращаются к ЦФА. Альфа-Банк обладает значительной экспертизой в этой сфере, являясь одновременно крупнейшей в России аккредитованной ЦФА платформой и центром компетенций по организации и структурированию размещений.Основное преимущество цифровых активов заключается в их высокой гибкости, что позволяет эффективно удовлетворять растущие потребности бизнеса и инвесторов», — рассказал Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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