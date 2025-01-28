«Цифра брокер»: Импульс к росту угас

Импульс к росту угас

Обзор российского рынка на 28 января

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник потерял 1,92%, снизившись до 2891,39 п. Индекс РТС упал на 0,78% до 937,74 п. на фоне укрепления рубля. В сегменте суверенного долга небольшие распродажи, индекс RGBI потерял 0,49%, опустившись до 104,01 п. на фоне падения котировок ОФЗ 26238 на 3,6% после объявления Минфина о дополнительном размещении и еще шести выпусков на сумму 50 млрд руб. каждый.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 2919,5 руб., +0,34%) стал самым эффективным ритейлером. Группа раскрыла операционные результаты за 2024 год, из которых следует, что выручка группы за год выросла на 24,2% до 3,91 трлн руб. благодаря росту среднего чека на 11,1% и увеличению трафика на 14,4%. Основные драйверы — успех сети «Чижик» (рост выручки на 105% за год до 248 млрд руб.), онлайн-продажи (рост на 62% до 200 млрд руб.) и открытие 2543 новых магазинов. «Пятёрочка» увеличила выручку на 19,6% до 2,91 трлн руб. на фоне роста торговых площадей на 7,2%, «Перекрёсток» — на 14% до 438 млрд руб. Группа разрабатывает дивидендную политику, в то время как показатель долговой нагрузки «Чистый долг/EBITDA» (по МСФО 17) составляет всего 0,1x, что позволяет направить практически весь свободный денежный поток на дивиденды. Разовый дивиденд ожидается на уровне 600-650 руб. на одну акцию. Акции X5 оцениваются на уровне 3,8х по мультипликатору EV/EBITDA при росте бизнеса на 15-25% в год и высокой маржинальности.

Операционный отчет Норникеля (GMKN 119,46 руб., -3,77%) за 2024 год отражает сокращение выпуска никеля на 2%, но увеличение выпуска меди на 2% и палладий — на 3%. Выпуск платины остался без изменений. Цены на металлы снизились в прошлом году: никель подешевел на 21%, палладий — на треть, платина — на 8%, только медь подорожала на 9%. Выплата дивидендов в 2025 году возможна в случае повышения цен на металлы, девальвации рубля, сокращения капитальных вложений и оптимизации затрат. Однако высокая долговая нагрузка, на уровне 5,1x по мультипликатору «Чистый долг/EBITDA» увеличивает риски инвестиций в акции Норникеля.

Циан (CIAN 552 руб., -6,31%) подал заявление о делистинге депозитарных расписок с Московской биржи. Последний торговый день — 5 февраля. Компания планирует обменять расписки на акции МКПАО «ЦИАН», которые готовятся к листингу. Ожидаем завершения редомициляции компании и возобновление выплат дивидендов.

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» (MVID 109,4 руб., +4,49%) может сменить владельца, группа ведет переговоры с Промсвязьбанком о продаже. Вероятно, сделка пройдет не как обычная покупка бизнеса, а в рамках реструктуризации долга компании.