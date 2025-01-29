«Цифра брокер»: Позитивные настроения превалируют

Позитивные настроения превалируют

Обзор российского рынка на 29 января

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок практически не реагирует на всплеск волатильности на глобальных рынках, связанный с ростом популярности китайского ИИ-стартапа DeepSeek. Индекс МосБиржи во вторник повысился на 1,4%, индекс РТС – на 0,54%. Тем не менее продажи в сегменте суверенного долга продолжились, индекс RGBI снизился на 0,25%.

По курсу, устанавливаемому Банком России, рубль немного ослаб, с 97,13 руб. в понедельник до 97,96 руб. за один доллар США. Контанго с фьючерсом доллара на МосБирже практически не изменилось, составив около 4 руб., как и в конце прошлой недели. Нефтяные котировки прекратили снижение, цена барреля Brent повысилась на 0,52% до 77,5 долларов США.

В лидерах роста оказались акции ГК «Астра» (ASTR 529,7 руб., +5,39%), ПИК (722,2 руб., +3,48%) и Сургутнефтегаза (SNGS 28,095 руб., +2,99%). Отстающую динамику показали акции Мосэнерго (2,4455 руб., +0,35%) и Positive Group (POSI 1877,6 руб., +0,14%). Слабая динамика в сегменте ОФЗ объясняется озвученными Минфином планами дополнительного выпуска в существующих семи траншах облигаций с постоянным купоном и погашением в период с 2030 года по 2041 год.

Власти ЕС продолжают обсуждать возможность очередных антироссийских санкций. Текущие предложения включают в себя санкции в отношении алюминиевой отрасли, отключение от SWIFT еще около 15 банков и санкции против 70 судов по перевозке нефти. Отсутствие негативной реакции рынка на эти новости может быть подтверждением иррелевантности санкций для российской экономики с точки зрения участников рынка.

Одной из положительных новостей вчера стало решение правительства Дании о предоставлении оператору «Северного потока – 2», компании Nord Stream 2 AG, разрешения на консервацию поврежденного газопровода для его защиты от коррозии. Акции Газпрома положительно отреагировали на эти новости, показав рост более чем на 3%, хотя завершили день повышением только на 2,2%. Тема будущих поставок российского газа в Европу по трубопроводам продолжает играть центральную роль в обсуждениях лидеров стран восточной Европы, которые перестали получать газ после остановки существующего транзита газа через территорию Украины.

Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня заканчивается процесс выплаты дивидендов акционерам ЛУКОЙЛа, также завершается очередной период налоговых выплат, что может послужить причиной приостановки укрепления рубля.