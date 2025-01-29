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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепил позиции

Во вторник, 28 января, российский рынок акций укрепил позиции. Индекс МосБиржи поднялся на 1,40% до 2931,97 пунктов. Индекс РТС укрепился на 0,54% до 942,81 пункта.

Объем торгов расширился до 107,3 млрд руб. Это почти на четверть больше, чем было в начале недели.

Конъюнктура к сегодняшнему дню стала спокойнее. Азиатские рынки преимущественно покупали, хотя и делали это осторожно, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США вернулся к повышению. Баррель Brent балансирует около $77,29. В сырье пока ничего не происходит. Золото подорожало до $2763 за тройскую унцию. Серебро приподнялось к $30,38 за унцию. Евро/доллар консолидируется рядом с 1,0436.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Астра» и ТГК-1 опубликуют операционные результаты за 2024 год;
  • торговый баланс США в декабре;
  • индекс цен производителей России в декабре;
  • решение ФРС США по процентной ставке.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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