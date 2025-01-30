«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций слегка понизился

В среду, 29 января, российский рынок акций слегка понизился.
К завершению сессии индекс МосБиржи опустился на 0,12% до 2928 пунктов. Индекс РТС уменьшился на 0,13% до 941 пункта.
Под давлением проторговались акции ЛСР (-3,69%), «М.Видео» (-2,69%), «Мосбиржи» (-2,11%), ПИКа (-1,91%), «Сегежа» (-1,81%), ОВК (-1,81%), «Селигдара» (-1,78%), «Мечела» (-1,76%). В «зеленой» зоне оставались бумаги «СПБ Биржи» (+4,28%), «РусГидро» (+3,49%) с опорой на новости о подготовке правительством предложений по улучшению экономического состояния компании, КАМАЗа (+2,02%), «ФосАгро» (+1,99%), «Новатэка» (+1,77%) на фоне слухов об отсутствии полного запрета на российский СПГ в ЕС, «НоваБев» (+1,77%), МТС (+1,74%), «Ростелекома» (+0,90%).
Индекс RGBI поднялся на 0,07% до 103,78 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»