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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжает корректироваться после недавнего взлета

В среду, 29 января, на межбанковском рынке российский рубль продолжает корректироваться после недавнего взлета.

Налоговый период в России в этом месяце завершен. Укрепление курса рубля оказалось мощным, но это локальная история. Теперь доллару предстоит постепенно вернуться к 100 руб. и выше. Определенная поддержка рублю исходит со стороны реализации бюджетного правила в России, но есть сомнения в том, что она будет очень заметной.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 30 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 4,68 коп., до 98,0126 руб. Курс евро расширился на 80,84 коп., до 102,4041 руб. Китайский юань сократился на 7,51 коп. до 13,3817 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань подрос до 13,3800 руб. (+0,09%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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