«Цифра брокер»: Индексы настроены на рост

Индексы настроены на рост

Обзор российского рынка на 30 января

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рынок пытается развить восстановление. Индекс МосБиржи по итогам дневной сессии в среду вырос на 0,64%. Индекс RGBI на торгах показал невысокую волатильность, прибавив 0,05% на фоне небольшого ослабления рубля, которое отчасти может быть связано с завершением налогового периода у экспортеров.

Нефть Brent подешевела почти на процент после выхода данных об увеличении запасов сырой нефти в США и ослаблении опасений по поводу поставок из Ливии. Внимание участников рынка переключилось на потенциальные тарифы США на импорт из Канады и Мексики.

Минфин провел аукционы по дополнительному размещению выпусков ОФЗ-26235 и ОФЗ-26238. В каждом случае инвесторам были предложены облигации на 50 млрд руб. В результате выручка от размещения выпуска ОФЗ-26235 составила 11,128 млрд руб. при спросе 36,287 млрд руб., а выпуск ОФЗ-26238 был размещено в полном объеме по номиналу при спросе 73.563 млрд руб. Средневзвешенная доходность на размещении по выпускам составила 16,81% и 16,02% соответственно.

Инфляция потребительских цен в России с 21 по 27 января составила 0,22% по сравнению с 0,25% с неделей ранее, годовая инфляция на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04%. Инфляционные ожидания населения в январе повысились до 14% с 13,9% в декабре. Между тем выдача кредитных карт в России в декабре 2024 года снизилась на 13% по сравнению с ноябрем, составив 1,4 млн карт — минимум с апреля 2022 года.

В среду в лидерах роста оказались акции НОВАТЭКа (NVTK 1051,2 руб., +0,5%) на фоне новости о том, что власти Евросоюза в рамках нового 16-го пакета санкций не станут вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России, несмотря на требования ряда стран ЕС.

Новости, ожидания и торговые идеи. Операционные результаты ГК «Астра» (ASTR 526,4 руб., -0,62%) за 2024 год отражают увеличение отгрузок по сравнению с 2023 годом на 78% до 20 млрд руб. благодаря масштабированию бизнеса и увеличению числа клиентов. Компания продолжает укреплять лидерские позиции среди разработчиков инфраструктурного ПО в части технологических партнерств. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28% до 3 229. Сохраняем позитивный взгляд на компанию, «Астра» демонстрирует сильные операционные результаты, продолжает расти высокими темпами. Если чистая маржа останется на уровне прошлого года, то чистая прибыль по результатам 2024 года может составить около 7450 млрд руб., P/E в этом сценарии снизится до 14,8х.

Сегодня ожидается утверждение дивидендной политики Русагро. Ранее менеджмент заявлял о технической возможности выплачивать дивиденды в 2025 году. Напомним, акции не торгуются с декабря по причине редомициляции компании из недружественной юрисдикции.