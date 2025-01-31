Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций умеренно рос В четверг, 30 января, российский рынок акций умеренно рос. К завершению сессии индекс МосБиржи расширился на 0,24% до 2957 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,24% до 950 пунктов. В «зеленой» зоне оказались бумаги «Русснефти» (+4,17%), «Новатэка» (+3,44%) с опорой на новости относительно состава 16-го пакета антироссийских санкций из ЕС, НЛМК (+3,11%), «Аэрофлота» (+3,09%), где вот-вот обновится максимум с июня прошлого года, «Алроса» (+3,06%), МТС (+2,92%), OZON (+2,69%), «НоваБев» (+2,50%), «Северстали» (+2,16%). В отрицательной зоне провели сессию акции МКБ (-1,06%), «Русала» (-1,05%), «Акрона» (-0,83%), ЭН+Груп (-0,79%), «Системы» (-0,77%), «Сегежа» (-0,71%), ОГК-2 (-0,55%), «Лукойла» (-0,53%), «Роснефти» (-0,42%). Индекс RGBI укрепился на 0,13% до 103,90 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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