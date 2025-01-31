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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль снова рос

В четверг, 30 января, на межбанковском рынке российский рубль снова рос.

Налоговый период завершился, и с этой стороны рубль точно лишился поддержки. Однако прочной опорой в данном случае могут выступать действия ЦБ и Минфина в плане реализации бюджетного правила. Кроме того, сейчас компании-импортеры в силу сезонного фактора не слишком активны, потому на рынках присутствует некоторый профицит предложения иностранной валюты.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 31 января. По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 0,64 коп., до 98,0062 руб. Курс евро увеличился на 37,41 коп., до 102,7782 руб. Китайский юань сократился на 0,08 коп. до 13,3729 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань уменьшился до 13,3155 руб. (-0,60%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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