«Цифра брокер»: Поступательное повышение

Обзор российского рынка на 31 января

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рыночные индикаторы остаются на траектории роста. Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,57% повысившись до 2967 п. Индекс РТС вырос на 0,58% до 953 п., а с начала года индекс РТС прибавляет уже 6,8% на фоне укрепление рубля. Индекс RGBI добавил 0,14%.

Валютные фьючерсы на Московской бирже в четверг показали снижение: к доллару США на 1,15% до 100,25 руб., к китайскому юаню на 1,24% до 13,23 руб. Котировки Brent опустились ниже 77 долларов США за баррель, а цены на золото и серебро выросли на 1,8% и на 2,77% соответственно.

Несмотря на слабую динамику на рынке нефти, укрепление рубля проявляет устойчивость. Банк России установил курс доллара США на уровне 98 руб. за один доллар, китайского юаня на уровне 13,38 руб. за один юань. По сообщению Bloomberg, Россия преодолела кризис юаневой ликвидности и предложение юаней нормализовалось, ставки RUSFAR CNY овернайт остаются в области отрицательных значений.

Новости, ожидания и торговые идеи. Банк России опубликовал обзор банковского сектора за декабрь 2024 года, в котором говорится о снижении корпоративного кредитного портфеля на 0,2%. Чистая прибыль банков в декабре резко сократилась, до 187 млрд руб. Тем не менее по итогам года суммарная прибыль банковского сектора достигла рекордных 3,8 трлн руб., что позволяет надеяться на щедрые дивиденды от Сбербанка, а также других игроков банковского сектора. Мы ожидаем, что дивиденды Сбербанка за 2024 год составят порядка 39 руб. на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 13,8%, это примерно на 300 б.п. ниже доходности пятилетних ОФЗ. Но, по нашим предположениям, котировки акций Сбербанка могут вырасти значительно сильнее, чем пятилетних ОФЗ после разворота в направлении денежно-кредитной политики Банка России.