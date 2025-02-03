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«Цифра брокер»: В ожидании импульса

В ожидании импульса

Обзор российского рынка на 3 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рынку не хватает импульса для того, чтобы развить устойчивое восстановление. Индекс МосБиржи в пятницу по второй половине дня отступил от дневных пиков, показав в итоге снижение за день на 0,65% до 2948,1 п. Индекс РТС снизился на 0,46% до 949,5 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса показали рост на 0,01% и на 0,47% соответственно. В сегменте суверенного долга продолжается вялотекущая консолидация, индекс RGBI отступил еще на 0,28%.

Кривая доходности ОФЗ продолжает выравниваться. Доходность двухлетних облигаций снизилась за неделю еще на 38 б. п., в то время как десятилетних, наоборот, повысилась на 49 б. п. С начала года доходность ОФЗ на ближнем отрезке кривой от двух до десяти лет практически не изменилась, хотя десятилетние ОФЗ прибавили в доходности 115 б. п. Таким образом, спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций сократился с 254 б. п. в начале года до 133 б. п. к настоящему времени.

Обычно выравнивание кривой доходности отражает усиление рыночной неопределенности и может предвещать всплеск рыночной волатильности. Тем не менее это справедливо для сценария, при котором выравниванию предшествовал нормальный уклон кривой, когда доходность на дальнем отрезке превышает доходность облигаций на ближнем отрезке кривой. В настоящее время ситуация несколько иная. Стабилизация доходности на ближнем отрезке может отражать отсутствие опасений перед повышением ключевой ставки на заседании Банка России в феврале, в то время как опережающий рост доходности среднесрочных и долгосрочных облигаций отражает нарратив о том, что высокие ставки – это надолго.

Новости, ожидания и торговые идеи. В конечном счете высокий уровень ставок в экономике не является препятствием для восстановления фондовых индексов. Всякий раз, когда ключевая ставка достигала пика в предыдущие эпизоды ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, индекс МосБиржи в следующие несколько месяцев оказывался на траектории роста.

Если исходить из предположения о том, что в текущем цикле ключевая ставка вышла на плато, то внимание инвесторов тогда переключится на корпоративные события и макроэкономические новости, которые могут поддержать рост фондовых индексов. В этом контексте внимание инвесторов на неделе привлекут в том числе данные по розничным продажам и занятости за декабрь, а также недельные данные Росстата по индексу потребительских цен. Любые признаки здоровой экономической активности в сочетании с замедлением инфляционного давления могут поддержать рост по индексу МосБиржи до 3000 п. и выше.


/ Сибирское Информационное Агентство /

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