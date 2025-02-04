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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций оставался под давлением

В понедельник, 3 февраля, российский рынок акций оставался под давлением. Индекс МосБиржи понизился на 0,74% до 2926,17 пунктов. Индекс РТС упал на 2,86% до 922,33 пунктов.

Объем торгов опустился до 76,6 млрд руб. Это не типично для начала недели.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась смешанной. Биржи Азии нашли в себе силы для покупок, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США продолжает снижение. Баррель Brent опустился до $75,59. Золото подросло до $2822 за тройскую унцию. Таким образом, ралли в драгоценном металле продолжилось после паузы. Серебро повысилось к $31,57 за унцию. Евро/доллар восстановился к 1,0320.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Московская биржа» представит статистику по объемам торгов за январь 2025 года;
  • промышленные заказы в США в декабре.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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