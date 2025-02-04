«Цифра брокер»: Невнятная динамика

Невнятная динамика

Обзор российского рынка на 4 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рыночные индикаторы показали неоднозначную динамику внутри дня. В итоге индекс МосБиржи в понедельник снизился на 0,74% до 2926,17 п., индекс РТС — на 2,86% до 922,33 п. Индекс государственных облигаций RGBI потерял 0,46%, опустившись до 103,11 пунктов.

Новости, ожидания и торговые идеи. Positive Technologies (POSI 1781,6 руб., -4,52%) с конца 2024 года сокращает около 500 IT-специалистов, включая разработчиков, программистов и тестировщиков. Первая волна увольнений затронула 150–300 человек. В компании заявили, что изменения связаны с внутренней трансформацией и направлены на повышение рентабельности в 2025 году, но при этом продолжается набор сотрудников на десятки открытых вакансий, тем не менее инвесторы отреагировали на эту новость негативно, особенно после снижения прогнозных оценок по отгрузкам за 2024 год.

Совет директоров Северстали (CHMF 1192,4 руб., -1,6%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, так что в 2025 году их тоже ждать не стоит. Основные причины — рост капитальных затрат (на 63% по сравнению с 2023 годом, до 118,5 млрд руб.) и снижение свободного денежного потока на 19%, который в IV квартале даже стал отрицательным. Показатель EBITDA снизился на 9%, а рентабельность сократилась до 29% из-за роста затрат, включая приобретение «А ГРУПП». Компания направит 169 млрд руб. на инвестиции в 2025 году, что снижает вероятность крупных дивидендов. Долговая нагрузка Северстали сохраняется на низком уровне (коэффициент «Чистый долг»/EBITDA на уровне -0,1x), тем не менее оценка по мультипликатору EV/EBITDA на уровне 4,1x не выглядит низкой, что создает риски для котировок.

Softline (SOFL 118,62 руб., +0,3%) создает холдинговую компанию «Бэлл», которая объединит три дочерние структуры: системного интегратора Bell Integrator, центр экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчика бизнес-приложений SL Soft. Все три компании сосредоточены на создании собственных и заказных IT-решений. Ранее Softline заявлял о намерении провести публичное размещение акций субхолдинга в течение года. Такой шаг может способствовать раскрытию стоимости материнской компании, позволив инвесторам отдельно оценить перспективные направления бизнеса. Кроме того, это может повысить прозрачность и инвестиционную привлекательность отдельных активов Softline.