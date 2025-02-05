«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям

Во вторник, 4 февраля, российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям. Индекс МосБиржи сократился на 0,29% до 2917,71 пунктов. Индекс РТС укрепился на 1,14% до 932,82 пунктов.

Объем торгов просел до 66,6 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню остается неоднородной. Азиатские биржи оказались под заметным давлением продавцов, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США вырос. Баррель Brent консолидируется возле $75,87. Золото подорожало до $2852 за тройскую унцию. Драгоценный металл пользуется энергичным спросом на фоне внешней неопределенности. Серебро взлетело до $32,19 за унцию. Евро/доллар укрепился до 1,0379.

Важные новости и отчетности дня:

«Аренадата» и «Русагро» представят операционные результаты за 2024 год;

CarMoney проведет заседание совета директоров;

расписки Cian последний день торгуются в режиме Т+1;

число рабочих мест в США от ADP за январь;

индекс деловой активности в сфере услуг от Markit в США за январь;

индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США за январь.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»