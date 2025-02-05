«Цифра брокер»: Вялотекущая консолидация

Вялотекущая консолидация

Обзор российского рынка на 5 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. На рынке наблюдается ротация между секторами в рамках текущей консолидации. Индекс МосБиржи во вторник отступил на 0,29% до 2917,71 п., индекс РТС, наоборот, показал рост на 1,14% до 932,82 п. Сегмент ОФЗ остается под давлением, индекс RGBI снизился еще на 0,55%.

Новости, ожидания и торговые идеи. Whoosh (WUSH 185,83 руб., -1,71%) нарастил парк самокатов в Южной Америке до 12 тыс. и стал крупнейшим оператором на континенте. Компания планирует дальнейшую экспансию, рассчитывая, что местный бизнес достигнет масштабов российского. При этом тарификация в Южной Америке значительно выше, в 1,5–2 раза по сравнению с Россией. В России же компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Юрент и Яндекса. В 2024 году число поездок Whoosh выросло примерно на 44% (до 150 млн), в то время как у Юрент рост составил 46% (до 100 млн). Сейчас компания оценивается на уровне 4,6х по мультипликатору EV/EBITDA и демонстрирует темпы роста 20–25% в год. Долговая нагрузка («Чистый долг»/EBITDA 1,2х) сохраняется на умеренном уровне, но возможные закупки 40–50 тыс. самокатов в 2025 году могут спровоцировать рост показателя до 2х. При сохранении высоких ставок обслуживание долга может сдерживать дальнейший рост. Потенциально рынок Латинской Америки может удвоить масштабы бизнеса, но высокая конкуренция в России является риском. В целом Whoosh сохраняет лидерство, но дальнейшее развитие потребует значительных инвестиций.

Солар, дочерняя компания Ростелекома (RTKM 65,02 руб., -0,38%) в сфере кибербезопасности, преобразована в акционерное общество. С 3 февраля ООО «Солар Секьюрити» официально работает в статусе АО. Решение о преобразовании было принято в сентябре 2024 года, а в компании объясняли это шагом к улучшению практик корпоративного управления и оптимизации акционерной структуры. Ростелеком приобрел «Солар Секьюрити» в 2018 году, а сама компания была зарегистрирована в 2015 году с уставным капиталом 2,9 млн рублей.

В 2021 году Ростелеком объявил о планах привлечения стратегических партнеров или проведении IPO некоторых ключевых направлений, включая ЦОД и облачные сервисы, кибербезопасность и цифровую медицину. Преобразование Солар в АО может быть шагом к будущему IPO, формируя более прозрачную корпоративную структуру. В сфере кибербезопасности компания занимает значимое место, а интерес инвесторов к таким активам остается высоким. Остается вопрос, когда Ростелеком вернется к планам размещения, и в какой рыночной ситуации это произойдет.

Котировки акций Циан (CIAN 547,4 руб., +2,76%) снижаются на новости о приостановке торгов, но падение не столь сильное, как могло бы быть. Если котировки опустятся ниже 500 рублей, можно рассматривать возможность покупки. Компания продолжает накапливать валюту, и при стабильном курсе рубля к лету накопления могут составить 130–150 рублей на акцию. Однако выручка стагнирует уже более года и, вероятно, останется на этом уровне. Циан проводит реструктуризацию, после которой станет МКАО и обменяет расписки акционеров на акции новой структуры. Последний день торгов в режиме Т+1 — 5 февраля, после чего торги будут приостановлены с 8 февраля.