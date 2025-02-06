«Цифра брокер»: Обнадеживающая статистика

Обнадеживающая статистика

Обзор российского рынка на 6 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. В среду в основную торговую сессию индекс МосБиржи вырос на 0,44%, а за вечернюю прибавил ещё 0,88% после выхода недельных данных по инфляции. Рубль продолжил укрепляться, прибавив относительно юаня 2,04%. Индекс RGBI ослаб на 0,2%, продолжив отступать в направлении минимумов прошлого года.

Минфин разместил ОФЗ-ПД 26228 на аукционе в объеме 12,67 млрд руб. при спросе 29,66 млрд руб., средневзвешенная доходность составила 17,41% годовых. На рынке золота устойчивый тренд на повышение. В среду котировки золота выросли на 0,79%. Как следствие, акции золотодобывающих компаний дорожают опережающими темпами, больше всех за день прибавили акции Селигдара, показав рост на 14,94%.

Индекс потребительских цен за неделю с 28 января по 3 февраля повысился на 0,16% по сравнению с ростом на 0,22% на неделе с 21 по 27 января, годовая инфляция на 3 февраля осталась на уровне 10,14%, что в совокупности с данными о замедлении кредитования, создает обнадеживающую картину в глазах инвесторов относительно решения по ключевой ставке.

Индекс PMI в сфере услуг России в январе вырос до 54,6 пункта против 51,2 пункта в декабре. Эти данные свидетельствуют о значительном росте объемов производства, который был самым быстрым за год и оказался самым высоким за всю историю индекса.

Новости, ожидания и торговые идеи. Выручка «Аренадата» (DATA 159,8 руб., -5,43%) по итогам 12 месяцев 2024 года увеличилась на 52% по сравнению с 2023 годом и составила 6,015 млрд рублей. Основными драйверами масштабирования бизнеса стали рост реализации лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга как текущим, так и новым клиентам. На конец отчетного периода клиентская база компании насчитывала более 150 организаций, что на 50% превышает сопоставимый показатель 2023 года. Результаты оказались в рамках наших ожиданий, учитывая перспективы роста рынка СУБД, акции сохраняют потенциал роста.

Сеть клиник «Мать и дитя» (MDMG 1030,1 руб., -1,62%) раскрыла операционные результаты за 2024 год. Общая выручка компании увеличилась на 19,9% по сравнению с 2023 годом и составила 33 122 млн руб. Количество амбулаторных посещений увеличилось на 15,0% при одновременном увеличении среднего чека на 11,4%. Компания проводит активную экспансию в регионы. За счет сильных результатов по стационарной и амбулаторной помощи, выручка региональных госпиталей увеличилась на 18,4%. На днях котировки акций компании достигли нашей целевой цены на уровне 1053 руб. Наша рекомендация – «Держать».

Операционные результаты за 2024 год опубликовала Лента (LENT 1377,5 руб., +0,18%). Компания продолжает демонстрировать опережающие собственные прогнозы темпы роста. Розничные продажи составили 820,2 млрд руб., увеличившись на 45,6% по сравнению с 2023 годом. Сопоставимые продажи выросли на 12,7% на фоне роста среднего чека на 10,6% и трафика на 1,8%. Компания открыла (с учетом закрытий) 655 магазина у дома, три гипермаркета и один супермаркет. В декабре Лента приобрела сеть формата дрогери «Улыбка радуги», общее количество магазинов которой составило 1 663 объекта (по сост. на 31 декабря 2024 года) преимущественно в северо-западном регионе. С начала года акции Ленты выросли на 15,37%, бизнес развивается стремительными темпами, компания проводит эффективные M&А сделки и продолжает поддерживать высокую для ритейла маржинальность, превышающую 7%. Наша рекомендация – «Держать», так как котировки акций Ленты сохраняют потенциал роста.