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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепил позиции

В среду, 5 февраля, российский рынок акций укрепил позиции. Индекс МосБиржи вырос на 0,44% до 2930,56 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,93% до 941,50 пунктов.

Объем торгов увеличился до 98,8 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сформировалась смешанной. Рынки Азии активно покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США продолжает рост. Баррель Brent упал еще ниже, до $74,73. Золото выглядит уверенно и дорожает до $2866 за тройскую унцию. Спрос в драгметаллах на фоне политической неопределенности остается высоким. Серебро поднялось в цене до $32,24 за унцию. Евро/доллар оказался около 1,0394.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Русагро», «ТНС Энерго» и «Полюс Золото» проведут заседания советов директоров;
  • международные резервы России за неделю;
  • число требований на получение пособия по безработице в США за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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