«Цифра брокер»: Сдержанный оптимизм

Сдержанный оптимизм

Обзор российского рынка на 7 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. На рынке сохраняются умеренно-позитивные настроения. В четверг индекс МосБиржи вплотную приблизился к уровню 3000, повысившись на 1,35% до 2970 п. Рубль немного ослаб, фьючерс на доллар США вырос на 1,6% до 99,8 руб. за один доллар. Курс китайского юаня повысился на 1,8% до 13,24 руб. на фоне снижения котировок Brent на 1,1%.

Банк России опубликовал обзор рисков финансовых рынков за декабрь-январь, в котором сообщается об увеличении продаж валюты экспортерами. Чистые продажи валюты за декабрь и январь экспортерами выросли до 23,1 млрд долларов суммарно за два месяца. Экспортеры продавали более 60% валютной выручки. Возможно, высокие кредитные ставки ограничили аппетит экспортеров к финансированию оборотного капитала за счет кредитования в рублях и заставили их продавать больше валюты. В сложившейся ситуации экспортеры заменяют спекулятивных инвесторов в операциях carry trade. Хотя классические западные инвесторы, использующие возможности для carry trade, исчезли с нашего рынка, экспортеры, обладающие не меньшими финансовыми возможностями, заняли их место. Возможно, они отслеживают уровни валютных курсов и уровни кредитных ставок для принятия решений о репатриации выручки.

Новости, ожидания и торговые идеи. Усиление позитивных настроений на фондовом рынке, возможно, связано с данными по инфляции, вышедшими в среду. Индекс потребительских цен, по данным Росстата, за неделю по 3 февраля включительно вырос на 0,16%. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с концом 2024 года, что в сочетании с замедлением кредитования не дает Банку России веских оснований для повышения ключевой ставки на заседании в феврале, до которого осталась всего неделя.

Мы полагаем, что на заседании регулятор сохранит ставку на прежних уровнях. Хотя допускаем, что Банк России может принимать решения по ставке повышая или снижая ее на основе фракционного подхода, например, шагом по 0,25 п., что вряд ли окажет существенное влияние на сложившиеся рыночные настроения.