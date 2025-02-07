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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжал стремиться вверх

В четверг, 6 февраля, российский рынок акций продолжал стремиться вверх. Индекс МосБиржи укрепился на 1,35% до 2970,12 пунктов. Индекс РТС вырос на 2,55% до 965,48 пунктов.

Объем торгов взлетел до 123,4 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню слоилась преимущественно положительной. Азиатские биржи в плюсе, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США направлен вверх. Баррель Brent пробует стабилизировать положение, но выглядит довольно шатко около $74,68. Золото пока не развивает новую волну роста и держится возле $2868 за тройскую унцию. Серебро удерживается около высоких отметок рядом с $32,25 за унцию. Евро/доллар оказался около 1,0383.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье» и «Мосбиржа» проведут заседания советов директоров;
  • акции МКПАО «ЦИАН» будут включены в первый уровень листинга на Мосбирже;
  • уровень безработицы в США в январе;
  • число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе;
  • предварительное значение индекса потребительского доверия от университета Мичигана в США.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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