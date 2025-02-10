«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций понизился

Премаркет МосБиржи 10.02 УК «Альфа-Капитал»
В пятницу, 7 февраля, российский рынок акций понизился. Индекс МосБиржи сократился на 0,12% до 2966,53 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,50% до 960,69 пунктов.
Объем торгов упал до 74,7 млрд руб. Это типичная для финала недели ситуация.
Конъюнктура к сегодняшнему дню оказалась смешанной. Рынки Азии проторговались без единой идеи, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США продолжает падение. Баррель Brent немного восстановился и держится около $75,09, но его положение остается все таким же шатким. Золото намерено дорожать и повышается к $2875 за тройскую унцию. Серебро убавило градус напряжения и спустилось до $31,99 за унцию. Евро/доллар упал к 1,0310.
Важные новости и отчетности дня:
- «Норильский никель» выпустит отчетность по МСФО за 2024 год;
- «Европлан» покажет операционные результаты за 2024 год.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»