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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций понизился Премаркет МосБиржи 10.02 УК «Альфа-Капитал» В пятницу, 7 февраля, российский рынок акций понизился. Индекс МосБиржи сократился на 0,12% до 2966,53 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,50% до 960,69 пунктов. Объем торгов упал до 74,7 млрд руб. Это типичная для финала недели ситуация. Конъюнктура к сегодняшнему дню оказалась смешанной. Рынки Азии проторговались без единой идеи, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США продолжает падение. Баррель Brent немного восстановился и держится около $75,09, но его положение остается все таким же шатким. Золото намерено дорожать и повышается к $2875 за тройскую унцию. Серебро убавило градус напряжения и спустилось до $31,99 за унцию. Евро/доллар упал к 1,0310. Важные новости и отчетности дня: «Норильский никель» выпустит отчетность по МСФО за 2024 год;

«Европлан» покажет операционные результаты за 2024 год. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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