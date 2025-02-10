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«Цифра брокер»: На низком старте

На низком старте

Обзор российского рынка на 10 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Инвесторы не торопятся с покупками перед решением Банка России по ключевой ставке. Индекс МосБиржи в пятницу по второй половине дня немного отступил от дневных максимумов и в итоге снизился за день на 0,12% до 2966,53 п. Индекс РТС отступил на 0,50% до 960,69 п. Тем не менее по итогам недели оба индекса прибавили 0,63% и на 1,18% соответственно. В сегменте суверенного долга в конце недели наметилось оживление, индекс RGBI повысился в пятницу на 0,17%.

Доходность двухлетних облигаций повысилась за неделю на 49 б. п., в то время как десятилетних, наоборот, снизилась на 26 б. п. Таким образом, спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций увеличился со 133 б. п. в конце предыдущей недели до 208 б. п. в пятницу на прошлой неделе. Рост доходности на ближнем отрезке кривой вряд ли говорит об усилении опасений перед заседанием регулятора на этой неделе, так как стабилизация доходности трехлетних и пятилетних облигаций указывает на достаточно устойчивые ожидания относительно траектории ключевой ставки, которая, вероятно, останется на текущем уровне по итогам заседания Банка России.

В пользу такого сценария выступают недельные данные Росстата по индексу потребительских цен, которые были опубликованы на прошлой неделе. Кроме того, в конце прошлой недели в пятницу вышли данные по ВВП за 2024 год, который повысился на 4,1% по сравнению с ростом на 3,9%. Тем не менее данные по росту ВВП за 2022 и были пересмотрены в сторону понижения, а за 2023 год – повышены на 0,25 б. п. Более умеренная оценка темпов экономического роста за предыдущие годы добавит Банку России аргументов в пользу сохранения ключевой ставки на текущем уровне на заседании на этой неделе.

Новости, ожидания и торговые идеи. В понедельник утром нефтяные внешний фон складывается благоприятно для российского рынка. Котировки Brent восстанавливаются после падения на прошлой неделе, превысив 75 долларов за баррель. Цены на золото остаются на траектории роста, удерживаясь вблизи рекордных максимумов. На этой неделе корпоративный и макроэкономический календарь не богат событиями. Норникель сегодня опубликует результаты по МСФО за 2024 год, а Европлан – операционные результаты за 2024 год. Внимание инвесторов, очевидно, привлекут данные Росстата по индексу потребительских цен, которые выйдут в среду. Если тенденция на замедление инфляции подтвердится, то индекс МосБиржи может превысить 3000 п., не дожидаясь итогов заседания Банка России.


/ Сибирское Информационное Агентство /

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