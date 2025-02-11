«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепил позиции

В понедельник, 10 февраля, российский рынок акций укрепил позиции.
К завершению сессии индекс МосБиржи вырос на 1,59% до 3014 пунктов. Индекс РТС расширился на 1,60% до 976 пунктов.
Рублевому индексу было очень важно пройти выше 3000 пунктов, и это наконец-то получилось. Опорой выступает ставка на улучшение геополитической конъюнктуры.
Рынок покупал широким фронтом. В авангарде спроса оказались акции «ЭН+Груп» (+7,05%), «Новатэка» (+4,68%) на фоне ралли в ценах на газ в Европе, «СПБ Биржи» (+3,67%), «Юнипро» (+3,64%), OZON (+3,43%), «РусГидро» (+2,94%), МКПАО «ВК» (+2,81%), «Абрау Дюрсо» (+2,67%), «Ростелекома» (+2,41%). Под продажами оставались бумаги «Позитива» (-5,90%), «Совкомфлота» (-1,35%), «НоваБев» (-0,97%).
Индекс RGBI поднялся на 0,05% до 103,35 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»