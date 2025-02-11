Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепил позиции В понедельник, 10 февраля, российский рынок акций укрепил позиции. К завершению сессии индекс МосБиржи вырос на 1,59% до 3014 пунктов. Индекс РТС расширился на 1,60% до 976 пунктов. Рублевому индексу было очень важно пройти выше 3000 пунктов, и это наконец-то получилось. Опорой выступает ставка на улучшение геополитической конъюнктуры. Рынок покупал широким фронтом. В авангарде спроса оказались акции «ЭН+Груп» (+7,05%), «Новатэка» (+4,68%) на фоне ралли в ценах на газ в Европе, «СПБ Биржи» (+3,67%), «Юнипро» (+3,64%), OZON (+3,43%), «РусГидро» (+2,94%), МКПАО «ВК» (+2,81%), «Абрау Дюрсо» (+2,67%), «Ростелекома» (+2,41%). Под продажами оставались бумаги «Позитива» (-5,90%), «Совкомфлота» (-1,35%), «НоваБев» (-0,97%). Индекс RGBI поднялся на 0,05% до 103,35 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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