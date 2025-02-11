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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль перешел к смешанным движениям

В понедельник, 10 февраля, на межбанковском рынке российский рубль перешел к смешанным движениям.

С одной стороны, локальные ставки на улучшение истории с геополитикой могут сработать, и тогда укрепление рубля небезосновательно. С другой, ЦБ сделал многое для того, чтобы создать на внутреннем рынке избыток валютного предложения. Среднесрочно, это выступает весовой опорой для отечественного рубля.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 11 февраля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 49,41 коп., до 96,7821 руб. Курс евро понизился на 72,52 коп., до 100,4991 руб. Китайский юань вырос на 0,56 коп. до 13,2421 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань опустился до 13,1920 руб. (-0,61%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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