Альфа-Банк и ГК «Основа» выпустили ЦФА с доходностью 28% годовых

Альфа-Банк и ГК «Основа» осуществили третий совместный выпуск цифровых финансовых активов федеральной сети Termoland на платформе А-Токен. Ставка составляет 28% годовых.

Альфа-Банк и ГК «Основа» осуществили третий совместный выпуск цифровых финансовых активов федеральной сети Termoland на платформе А-Токен. Ставка составляет 28% годовых.

Приобрести ЦФА может любой желающий на сумму от 1000 до 600 000 рублей. При наличии статуса квалифицированного инвестора сумма инвестиций может быть больше. Ставка купона составляет 28% годовых, а срок обращения ЦФА – 9 месяцев. Держатели ЦФА получат промокод со скидкой 15% на посещение любого комплекса.

Для размещения заявки на выпуск ЦФА Termoland необходимо иметь счет физического лица в Альфа-Банке. Сбор заявок открылся 7 февраля в 9:00 и завершится 14 февраля в 5:00 по московскому времени.

Средства частных инвесторов привлекаются для развития сети городских курортов Termoland, которая является крупнейшей в России. По прогнозам консалтинговой компании Nikoliers, в ближайшие 3-4 года на фоне активной региональной экспансии сохранит свое первенство среди сетевых операторов на рынке термальных комплексов с долей более 35%.

Текущий выпуск ЦФА от 7 февраля – уже третий от ГК «Основа» на платформе Альфа-Банка А-Токен. Ранее, в июле прошлого года, был проведен успешный выпуск ЦФА Termoland, по итогам которого было привлечено 500 млн руб. инвестиций от более, чем 3,8 тыс. инвесторов со средним чеком сделки свыше 130 тыс. руб. При этом книга заявок была закрыта досрочно, за 2 дня планируемой даты. Второй выпуск девелопер с партнером-банком осуществили в конце 2024 года, и в этот раз средний чек сделки увеличился до 164 тыс. рублей.

«Это третье размещение ЦФА Группы компаний «Основа», и для нас важным показателем доверия со стороны эмитентов являются повторные запуски. Российские компании становятся все более активными в использовании нового финансового инструмента. Альфа-Банк обладает значительным опытом в области ЦФА, являясь крупнейшей платформой в России и центром экспертизы по организации размещений. Ключевым преимуществом ЦФА является их высокая гибкость, что позволяет эффективно отвечать на растущие потребности бизнеса и инвесторов», — рассказал Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка.

Платформа А-Токен — собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. На А-Токен выпущено более 800 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 265 миллиарда рублей, что составляет около 50% общего объема в России, который превышает 500 миллиардов рублей.