«Цифра брокер»: Преодолели сопротивление

Преодолели сопротивление

Обзор российского рынка на 11 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник превысил психологическое сопротивление на уровне 3000 п. пунктов, хотя и отступил немного на вечерней сессии от дневных максимумов, повысившись за день на 1,55% до 3012,39 п. Индекс РТС подрос на 2,06% до 980,52 п.

Новости, ожидания и торговые идеи. Европлан (LEAS 726,1 руб., -1,22%) демонстрирует высокие результаты, сопоставимые с 2023 годом, несмотря на высокую ключевую ставку. В 2024 году компания передала в лизинг 58 тыс. машин (на 5% больше, чем в 2023 году) на сумму 238,3 млрд руб., что всего на 0,3% меньше прошлогоднего результата. Легковой сегмент вырос на 2% (до 84 млрд руб.), коммерческий транспорт — на 1% (до 119 млрд руб.), а самоходной техники снизился на 9% (до 35 млрд руб.). Компания эффективно управляет возвращенной техникой, перепродавая ее на рынке или передавая новым клиентам. Высокая ставка сдерживает рост нового бизнеса, но спрос поддерживают увеличение утилизационного сбора и потребность клиентов в обновлении техники. В течение 2024 года Европлан увеличивал отчисления на резервы, хотя и не понес финансовых потерь.

Норникель (GMKN 120,82 руб., -1,19%) отказался от выплаты дивидендов несмотря на положительный свободный денежный поток (FCF) в 2024 году. Совет директоров не стал рекомендовать дивиденды, что логично при снижении выручки на 5% до 1166 млрд руб. Основная причина — падение цен на ключевые металлы, частично компенсированное высоким спросом на медь. Рост экспортных пошлин неблагоприятно отразился на показателе EBITDA, который сократился на 18% до 482 млрд руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 7 п. п. до 41%, а в валюте показатель упал на 25%. Чистая прибыль составила 169 млрд руб., а чистый долг вырос до 863 млрд руб., коэффициент «Чистый долг»/EBITDA составил 1,8x. Несмотря на снижение капитальных расходов на 19%, компания увеличивает заимствования, привлекая 348 млрд руб. против погашения 217 млрд руб. в отчетном периоде.

Объем отгрузок Positive Technologies (POSI 1452 руб., -7,28%) за 2024 год составил около 26 млрд руб., что ниже скорректированного прогноза (30–36 млрд руб.). В ноябре руководство уже пересматривало ожидания по отгрузкам, с 40–50 млрд руб. до 30–36 млрд руб., но фактические результаты оказались еще хуже. Высокие ставки и дорогой заемный капитал заставляют клиентов сокращать расходы, в том числе на кибербезопасность. К тому же продукты Positive Technologies дороже аналогов из-за высокого качества, что снижает их конкурентоспособность. Дополнительно на объемах продаж сказалась задержка запуска нового межсетевого экрана PT NGFW. На фоне возможного сохранения высоких ставок и давления на IT-бюджеты прогноз по отгрузкам на 2025 год могут снова пересмотреть. Потенциальный диапазон 35–45 млрд руб. заметно ниже прежнего ориентира в 70–100 млрд руб., что ставит под сомнение растущий профиль компании.